Höchste spanische Liga : Schiri pfeift zu früh ab – Spieler müssen aus Kabine zurückgeholt werden

In Spanien verrechnet sich der Schiedsrichter und pfeift die Partie zwischen Sevilla und Granada zu früh ab. Dann wird es kurios.

Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift – so eine alte Fussballer-Weisheit. In der ersten spanischen Liga hat nun aber bei der Partie zwischen dem FC Sevilla und dem FC Granada der Unparteiische Ricardo De Burgos Bengoetxea gleich zweimal abgepfiffen und damit am Sonntag für kuriose Szenen gesorgt.