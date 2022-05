Umstrittene Aktionen: «Schiri-Skandal» – Deutsche toben nach Pleite gegen Hockey-Nati

So gab es in der Partie zugegebenermassen zwei strittige Szenen. Zum einen checkte Fabrice Herzog in der 34. Minute Kai Wissmann gegen die Bande. Wegen dieses Checks musste er zwei Minuten auf die Strafbank. Im Internet schäumen die Deutschen, weshalb der Schweizer wegen dieses gefährlichen Checks nicht eine fünfminütige plus Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte. Toni Södersolm, der Trainer des Teams, meinte: «Das war einer der gefährlichsten Checks, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das darf man nicht schönreden. Ein Riesen-Fehler.»