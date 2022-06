In El Salvador : Schiri wird nach Gelber Karte von Spielern attackiert und stirbt

Ein Schiedsrichter ist nach einer brutalen Attacke verstorben. Er wurde nach einer Gelben Karte attackiert.

Der Vorfall ereignete sich in El Salvador. (Symbolbild)

Bei einem Angriff während eines Fussballspiels in El Salvador ist ein Schiedsrichter ums Leben gekommen. José Arnoldo Amaya sei von vermeintlichen Fans und Spielern bei einer Partie in der Hauptstadt San Salvador attackiert worden, teilte der salvadorianische Fussballverband (Fesfut) am Montag mit. Später sei Amaya im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.