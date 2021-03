Fehler passieren, das ist menschlich. Aber es gibt solche, die nicht passieren sollten. Und es gibt jene, die niemand sehen oder hören sollte. Das ist spätestens jetzt auch dem NHL-Schiedsrichter Tim Peel klar geworden. Dem 53-jährigen Routinier, der in der NHL über 1300 Spiele arbitriert hat, unterlief in der Partie von Roman Josis Nashville Predators gegen die Detroit Red Wings ein folgenschwerer Fehler.

Zwar wissen die Refs in der NHL, dass sie verkabelt sind, die Fans also ihre Kommentare live miterleben können. Entweder war das Peel nicht mehr bewusst oder aber er dachte, er sei zu diesem Zeitpunkt nicht zu hören, als er sagte: ««Es war nicht viel, aber ich wollte Nashville einfach eine verdammte Strafe geben.» Und ja, es war wirklich nicht viel, wofür Viktor Arvidsson vom Eis musste – ein Kommentator sagt deutlich: «Oh Mann, das ist so eine Schwalbe.»