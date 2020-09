Virtuelle Emmy-Verleihung : «Schitt’s Creek» gewinnt sieben Auszeichnungen

Die wichtigsten Fernsehpreise der Welt, die Emmys, werden 2020 vor allem virtuell vergeben.

1 / 3 «Das ist keine MAGA-Rally»: Jimmy Kimmel mit den virtuell zugeschalteten Stars. (20. September 2020) Keystone/Emmy Awards Gewinner des Abends: Das Team von «Schitt’s Creek» nimmt die Auszeichnungen entgegen. Keystone/Emmy Awards Die deutsche Regisseurin Maria Schrader wird für ihre Miniserie «Unorthodox» geehrt. Keystone/Emmy Awards

Mit Live-Bildern aus Wohnzimmern und Mini-Partys von mehr als 100 Nominierten haben in Los Angeles die Emmy Awards begonnen. Die wichtigsten Fernsehpreise der Welt werden in diesem Jahr wegen der Coronapandemie vor allem virtuell verliehen – die Produzenten haben professionelle Kameraausrüstung an Dutzende potenzielle Preisträger geschickt.

Die kanadische Familienserie «Schitt’s Creek» hat alle Auszeichnungen in den sieben wichtigsten Kategorien für Comedy-Serien gewonnen. Neben dem Preis für die beste Comedy-Serie gewannen die Schauspieler Catherine O’Hara, Eugene Levy, Daniel Levy und Annie Murphy in den Kategorien für Haupt- und Nebendarsteller. Auch für Regie und das beste Drehbuch einer Folge gab es am Sonntagabend den wichtigsten Fernsehpreis der Welt.

Die deutsche Regisseurin Maria Schrader hat den Emmy Award für die beste Regie in einer Miniserie gewonnen. Schrader bekam die Auszeichnung für die vierteilige Serie «Unorthodox» beim Streaminganbieter Netflix. Sie erzählt darin die Geschichte der ultra-orthodoxen Jüdin Esther, die vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin flüchtet. «Ich bin sprachlos», sagte die auch als Schauspielerin bekannte 54-Jährige in einer Live-Schalte nach Los Angeles am Sonntagabend, umgeben von einigen Mitgliedern des Teams.

«Das ist keine MAGA-Rally»

Moderator Jimmy Kimmel sprach zu Beginn der Show am Sonntagabend in den ersten Minuten zunächst vor applaudierenden Stars, gab dann aber preis, dass dies Aufnahmen der Vorjahre waren und er nahezu allein auf der Bühne im Staples Center stehen werde. «Natürlich haben wir kein Publikum», sagte der Komiker. «Das hier ist keine MAGA-Rally», ergänzte Kimmel als Seitenhieb auf die «Make America Great Again»-Wahlkampfreden, die US-Präsident Donald Trump trotz Infektionsrisikos während der Corona-Pandemie vor tausenden Anhängern hält.

Kimmel ging dann in einen Raum hinter der Bühne, wo auf vielen TV-Bildschirmen die Stars des Abends zugeschaltet waren.