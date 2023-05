Patriot vs. Kinschal: Schlacht am Himmel über Kiew – «das ist erst der Anfang»

Neben Kiew auch andere Regionen angegriffen

Die jüngsten russischen Luftangriffe richteten sich nicht nur gegen Kiew. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde in der Nacht auf Donnerstag bei einem Angriff auf ein Industriegelände ein Mensch getötet. Zwei weitere Personen wurden verletzt, wie die Militärverwaltung in der Region mitteilte.