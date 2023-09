1942 gesunken: Diese Bilder vom Flugzeugträger Akagi sind eine Sensation

Die USS Yorktown war ein Flugzeugträger der U.S. Navy. 1937 in Dienst gestellt, nahm er im Mai 1942 an der Schlacht im Korallenmeer teil und wurde im Juni 1942 infolge der Schlacht um Midway versenkt. (Im Bild: Die USS Yorktown bei Reparaturarbeiten im Trockendock in Pearl Harbor, 29. Mai 1942)