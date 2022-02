Bussières : Schläge, konfiszierte Pässe und kein Kontakt zur Aussenwelt

Die französische Justiz hat sieben Mitarbeiter eines ultra-orthodoxen Internats verhaftet und sämtliche Schüler in Obhut genommen.

Die Polizei hat die Internatsschule nun aufgelöst und sämtliche Schüler in Obhut genommen.

Sieben Mitarbeiter eines jüdisch-orthodoxen Internats in Frankreich wurden festgenommen.

Ein Teil der 13- bis 18-Jährigen sei offenbar nicht mehr in der Lage gewesen, klar zu denken. Einige haben von Schlägen und Demütigungen berichtet.

Wegen mutmasslicher Gewalttaten gegen Schüler an einem ultraorthodoxen jüdischen Internat in Frankreich hat die Justiz Ermittlungsverfahren gegen sieben Mitarbeiter der Einrichtung eingeleitet. Ihnen werden schwere Gewalt, Ausnutzung der Schwäche von Personen in psychischer Abhängigkeit sowie Nahrungs- und Fürsorgeentzug vorgeworfen, teilte die Staatsanwältin von Meaux, Laureline Peyrefitte, mit. Die Verdächtigen befinden sich demnach seit Samstag unter Justizaufsicht.