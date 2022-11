Basel: Schläge und Schrankbett – Ehepaar hielt Kindermädchen wie eine Sklavin

Das ausbeuterische Kafala-System, mit dem Hausangestellte und Gastarbeiter im arabischen Raum ausgebeutet werden, sorgt auch in der Schweiz für Empörung. Sei es, weil Basler Stararchitekten fensterlose Maid-Rooms in einem Beiruter Luxus-Wohnhochhaus planen, oder weil tausende Arbeiter auf den WM- Baustellen in Katar ihr Leben lassen mussten. Ein solcher Fall beschäftigt nun auch die Basler Justiz. Ein Basler Ehepaar soll ein Kindermädchen aus Albanien nicht nur schwarz beschäftigt haben, sondern die damals 20-Jährige wie eine Leibeigene ausgebeutet haben. Der Fall wird nun vor dem Basler Strafgericht verhandelt.

Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage festhält, soll die junge Frau nur gerade 300 Franken Monatslohn erhalten haben. Geschlafen habe sie im Kinderzimmer in einem «Schrankbett». Als sie sich über die Bezahlung beschwerte, habe das Paar ihr gar den Pass abgenommen. Für das wenige Geld sollte sie die Vierzimmerwohnung der Familie putzen, die komplette Betreuung der drei Kinder im Alter von zwei, fünf und neun Jahren übernehmen, für die Familie kochen und auch noch die Wäsche machen. Waren ihre Arbeitgeber nicht zufrieden, soll sie geschlagen worden sein.

Druckversuche, damit sie Aussagen widerruft

Nur: Das Basler Ehepaar soll bereits früher Kindermädchen unter ähnlich ausbeuterischen Umständen beschäftigt haben. Gegenüber der heute 23-jährigen Geschädigten in diesem Verfahren soll es Druckversuche gegeben haben, damit sie ihre Aussagen widerruft. Die Geschädigte lebt heute an einem geheimen Ort.

Agentur vermittelt Nannys in die Schweiz

Die junge Frau hatte in Albanien das Gymnasium abbrechen müssen, um im elterlichen Betrieb mitzuhelfen. Den Nanny-Job bekam sie über eine Agentur vermittelt, die ihr vormachte, dass Arbeitseinsätze bis zu drei Monaten in der Schweiz legal seien. Das stimmt nicht. Die Beschäftigung albanischer Staatsangehöriger ist in der Schweiz zulassungspflichtig. Die Umstände deuten aber darauf hin, dass albanische Kindermädchen in der Schweiz systematisch ausgebeutet werden.