Weiningen: Schlägerei auf A3 – zwei Männer prügeln sich nach Unfall

Am Freitagmorgen kam es auf der A3 in Weiningen zu einer Schlägerei.

Schlägerei auf der Autobahn: Am Freitagmorgen kam es auf der A3 in Weiningen zu einer tätlichen Auseinandersetzung nach einem Unfall. Gegen 6.45 Uhr ereignete sich auf dem Richtung Bern führenden Fahrstreifen eine leichte Auffahrkollision zwischen einem hellgrauen Dacia und einem nicht näher bekannten Auto, mutmasslich soll es sich um einem dunklen BMW der 5er Serie gehandelt haben. Die beteiligten Autofahrer hielten wenig später im Bereich der Rampe A1/A3 an, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.