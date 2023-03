Zürich: Schlägerei beim Bahnhof Oerlikon – 39-Jähriger schwer verletzt

Heftige Schlägerei an der Schaffhauserstrasse 403: Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilt, kam es am Donnerstagnachmittag um etwa 15.30 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei habe ein Mann seinem am Boden liegenden Kontrahenten mehrmals mit dem Fuss gegen den Kopf getreten. Der Mann flüchtete anschliessend vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung.