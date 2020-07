vor 59min

Polizeimeldungen Ostschweiz

Schlägerei im Club artet aus – Verletzer ist zur Festnahme ausgeschrieben

Am Samstag ist es in einem Club an der Oberstrasse in St. Gallen zu einer Schlägerei von zwei Nigerianern gekommen. Beide wurden festgenommen. Einer von ihnen musste verletzt ins Spital gebracht werden.

von Jil Rietmann

1 / 89 St. Gallen, 25.07.2020: Am Samstag kam es in einem Club an der Oberstrasse in St. Gallen zu einer Schlägerei zwischen zwei Nigerianern. Als die beiden zu Boden stürzten, behändigte der Jüngere mutmasslich ein Glas und verletzte damit seinen älteren Landsmann am Kopf. Dieser musste verletzt ins Spital gebracht werden. Bei ihm wurde festgestellt, dass er im Schweizerischen Fahndungsregister zur Festnahme ausgeschrieben ist. Kapo SG/Symbolbild

