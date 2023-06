Basel: Massenschlägerei in der Steinenvorstadt, zwei Verletzte

Sechs mutmasslich Beteiligte konnte die Polizei anhalten und kontrollieren, fünf weitere mutmasslich Beteiligte flüchteten in Richtung Birsig-Parkplatz.

In der Steinenvorstadt kam es am Montagmorgen zwischen mehreren Personen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Sechs mutmasslich Beteiligte konnte die Polizei anhalten und kontrollieren, fünf weitere mutmassliche Beteiligte flüchteten in Richtung Birsig-Parkplatz.

In der Steinenvorstadt kam es am Montagmorgen zwischen mehreren Personen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Am Montagmorgen um circa 1.40 Uhr kam es in der Steinenvorstadt zwischen mehreren Personen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung erklärte. Dabei konnte die Kantonspolizei sechs mutmasslich Beteiligte anhalten und kontrollieren. Bei der Schlägerei erlitten zwei der Beteiligten Verletzungen und wurden von der Sanität der Rettung ins Spital gebracht.