Schlägerei vor Winterthurer Salzhaus – Schweizer (24) im Spital

Am Wochenende kam es in Winterthur gleich zu zwei Schlägereien: So etwa am Samstagabend, als eine Personengruppe im Wald vom Reitplatz her kommend Richtung Innenstadt unterwegs war. Kurz vor 22 Uhr habe sich ein Fahrzeug genähert, anschliessend sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Autofahrer gekommen, die eskaliert sei. Wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte, schlug der unbekannte Autofahrer mit einem rutenartigen Gegenstand auf einen Mann aus der Gruppe ein. Der Mann, ein 57-jähriger Schweizer, wurde dadurch leicht am Kopf verletzt. Obwohl die Gruppe sofort die Polizei alarmierte, konnte der Täter noch vor Eintreffen der Patrouille flüchten. Die Stadtpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.