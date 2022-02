Acht Festnahmen in Bern – Schlägerei zwischen FCB- und YB-Fans – Polizei setzt Gummischrot ein

Eine Patrouille der Kapo war Zeuge geworden, wie eine «grössere Gruppierung mit teilweise vermummten Personen von der Zeughaus- in die Aarbergergasse rannte.

Am Samstagabend kam es in der Stadt Bern im Raum Waisenhausplatz/Aarbergergasse zu einer Schlägerei zwischen FCB- und YB-Fans. Eine Patrouille der Kapo wurde Zeuge, wie eine «grössere Gruppierung mit teilweise vermummten Personen von der Zeughaus- in die Aarbergergasse rannte. Dort sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit weiteren Personen gekommen.