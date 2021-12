Drei Varianten sind möglich – Ausweitung von 2G? Bundesrat informiert um 15 Uhr

Am Freitag dürften noch andere Optionen besprochen werden. Bis dann sollen die anderen Departemente Stellung nehmen. Kommt es zu keinem Konsens, wird das Thema an der ausserordentlichen Bundesratssitzung am Montag erneut aufgegriffen. Laut dem «Nebelspalter» ist ein flächendeckendes 2G-Gebot die wahrscheinlichste Variante. Eine Impfpflicht ist allerdings nach wie vor kein Thema.