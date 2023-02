FC Basel – Trabzonspor: Conference League live

Knapp 20’000 Tickets hat der Club bis am Mittwochmittag abgesetzt – allerdings bei weitem nicht alle davon an den eigenen Anhang. Denn am Donnerstag dürften mehrere Tausend türkische Fans im Stadion erwartet werden. Eine genaue Zahl kann der FCB zwar nicht nennen, «es sind aber mehr als bei einem normalen Heimspiel», teilt man mit.