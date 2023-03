Formel 1 Qualifying GP Australien live: Welcher Pilot holt Pole?

Ex-Weltmeister Fernando Alonso hat im verregneten zweiten Formel-1-Training die Bestzeit gesetzt. Bevor am Freitag in Melbourne der Regen stärker wurde, landete der 41-jährige Spanier in seinem Aston Martin in 1:18,887 Minuten gute vier Zehntelsekunden vor Vizeweltmeister Charles Leclerc im Ferrari. Den dritten Platz belegte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Im ersten Training war der Niederländer zuvor auf trockener Strecke erwartungsgemäss nicht zu schlagen. Die Alfa-Sauber belegten im 1. Training die Plätze 18 und 19, im 2. Versuch 12 und 15.