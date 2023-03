Abfahrt Männer: Schweizer enttäuschen komplett – Kilde nicht mal auf dem Podest

In Andorra findet der Saisonabschluss im Ski alpin statt. Den Startschuss zum grossen Weltcup-Final macht die Männer-Abfahrt am Mittwoch. Das Rennen jetzt live.

Die letzte Abfahrt der Saison, die letzte Möglichkeit für den Schweizer Superstar Marco Odermatt seine erste Weltcupabfahrt überhaupt zu gewinnen. Am Mittwoch startete der Weltcupfinal in Andorra mit der Königsdisziplin bei den Männern. Den Sieg holte sich der Österreicher Vincent Kriechmayer vor den beiden Deutschen Romed Baumann und Andreas Sander.

Aus Schweizer Sicht war es eine letzte Saisonabfahrt zum Vergessen. Niels Hintermann erreichte als bester Schweizer den 10. Rang, Stefan Rogentin holte nur Platz 22 und Marco Odermatt muss auf die nächste Saison warten, mit dem ersten Sieg in einer Abfahrt. Der 25-Jährige erreichte gerade mal den enttäuschenden 15. Platz – und somit nur 16 Weltcuppunkte für seine Rekordjagd. In Super-G und Riesenslalom braucht es für ihn nun noch mindestens 160 Punkte, um mit dem Saisonrekord von Herrmann Maier gleichzuziehn. «Ich hatte ein gutes Gefühl, aber es ging nicht wirklich vorwärts. Aber nicht so tragisch», sagt Odermatt.

Ebenfalls überraschend: Odermatt-Rivale und Abfahrtdominator der aktuellen Saison, Aleksander Aamodt Kilde, schaffte es nicht mal auf das Podest. Am Ende schaute Platz 6 für den Norweger heraus.