Live Slalom am Semmering: Schlägt Wendy Holdener noch einmal zu?

Mit dem Sieg wird Wendy Holdener am Semmering nicht viel zu tun haben. Jedoch kämpft sie im zweiten Lauf, der um 18.30 Uhr startet, um einen Podestplatz.

Schon zwei Slaloms hat Wendy Holdener in dieser Saison gewonnen. Auch deshalb führte sie die Slalom-Wertung vor dem letzten Rennen des Jahres, dem Slalom am Semmering, gemeinsam mit Mikaela Shiffrin an.

Holdener zeigte einmal mehr ihre gute Form und hielt mit den meisten Athletinnen mit - einzig Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga. Holdener fehlen nach dem ersten Lauf knapp 3 Zehntel aufs Podest. Für die 29-Jährige bleibt und ist also weiterhin alles möglich. Nach dem ersten Lauf meinte sie: “Ich bin die Schwünge nicht ganz sauber gefahren. Ich probiere es im zweiten Lauf zu verbessern.”

Rast und Danioth verlieren Zeit

Michelle Gisin zeigte eine solide Fahrt. Vor zwei Jahren gewann sie den Slalom am Semmering. Dieses Jahr kämpft sie im zweiten Lauf auch aufgrund ihres Materialwechsels um einen Platz in den Top 10. Camille Rast und Aline Danioth verloren dagegen viel Zeit.

Einen kurzen Schockmoment gab es bei Zrinka Ljutic. Einige Rutscher verliessen die Piste erst kurz vor der Ankunft der jungen Kroatin. Diese liess sich jedoch nicht beirren und fuhr ohne Probleme ins Ziel. Den zweiten Lauf gibt es ab 18.30 Uhr live.