Bon Voyage & Bon Nuit - Schlaf-Tipps für die Heimreisenden unter euch

Wenn ihr eh gerade dabei seid, euren Koffer zu packen und zu überlegen, was es noch zu besorgen und bedenken gibt, schreibt bitte folgende vier Dinge ganz oben auf eure Einkaufsliste und nehmt euch auch den Rest unserer Travel-Tipps zu Herzen.

Die Essentials

Es gibt doch wirklich kaum etwas Nervigeres, als endlich wegzuschlummern und dann durch ein jähes Wegkippen des Kopfes ruckartig aus der Entspannungsphase gerissen zu werden. Nee, so werden weder Zugfahrt noch Flug reise zu eine r erholsamen Mini-Auszeit. Die richtigen Vorkehrungen sind also das A und O. Und dazu zählt: Kopf und Nacken mit einem kuschelig-gemütlichen Kissen st a bilisieren. Das bewahrt nicht nur vorm lästigen Abknicken, sondern auch vor schmerzhaften Verspannungen.

Es rumpelt, es rödelt, es brummt, es klappert. Dazu kommt das Geschnatter der anderen Fahrgäste. All das muss uns aber gar nicht tangieren. Wer sich mit Ohr en stöpseln (oder Noise-Cancelling-Kopfhörern) bewaffnet, hat seine Ruhe und kann u nbehelligt vor sich hin dösen.

Die Liste der Störfaktoren nimmt scheinbar gar kein Ende. Die Liste der kinderleichten Probleml ösungen zum Glück auch nicht. Gegen zu helles Kabinenlicht oder vorbeirauschende Landschaften hilft eine angenehm weiche Schlafmaske. Wem das on top auf den Mund-Nasen-Schutz zu viel des Guten ist, der legt sich zum Abdunk e ln e in en leichte n Schal oder ein Foulard übers müde Haupt.

Danach habt ihr alles, was ihr für eine komfortable Heimreise braucht, versprochen. Wir meinen ja nur: In Flugzeug, Bahn oder Bus kann es mitunter ganz schön ziehen – und mit kalten Füssen schläft es sich nun wirklich nicht besonders gut. Zieht euch gleich nach dem Niederlassen am Platz dicke Kuschelsocken über und schon ist pfeifende Zugluft nicht mehr euer Bier .