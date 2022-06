Hotellerie : Schlafen an der Tankstelle kostet im Wallis 325 Franken

Das Hotel will die Branche aufrütteln und Luxus neu definieren.

Dieses Hotelzimmer kennt keine Privatsphäre oder Ruhe. In Zentrum stehen Kunst, Gesellschaftskritik und Selbstreflexion.

Das Null-Sterne-Hotel in Saillon VS sorgt mit seinem Konzept für Aufsehen: Zwar ist das Hotel kostenmässig klar dem Luxus-Segment zuzuordnen – 325 Franken kostet eine Übernachtung. Doch pompösen Schnickschnack sucht man hier vergebens; nicht einmal von «vier Wänden und einem Dach über dem Kopf» kann bei dieser Logiermöglichkeit die Rede sein. Die neuste Suite des Hotels steht nämlich draussen auf der Strasse, direkt neben einer Tankstelle. Strassenlärm und grelle Neonlichter der Tanksäulen sorgen fürs Ambiente.

Seit wenigen Tagen ist das Hotelbett buchbar. Trotz des vorprogrammierten Schlafmangels seien bereits erste Reservationen eingegangen. Die Künstler sind selber überrascht. Denn eigentlich sollte die neue Suite genau das Gegenteil bewirken: Das neue Angebot soll die Leute irritieren. Anstatt der üblichen Walliser Berg-Idylle sei der Gast hier wortwörtlich dem Weltgeschehen ausgeliefert. «Der Krieg und die steigenden Benzinpreise sind bei der Tankstelle allgegenwärtig», so der Gastgeber. Im Fokus stehe hier also nicht der Rückzug in die Walliser Bergwelt, sondern die Konfrontation mit sich selbst.