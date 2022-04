Nati Q&A – Schlafen auf einem Kreuzfahrtschiff,  teure Flüge – so kommst du als Fan zur WM

1 / 17 Die Schweiz um Nati-Trainer Murat Yakin hat an der WM kein Losglück. REUTERS Sie wurde in die Gruppe G gelost. REUTERS Mit Brasilien … AFP

Darum gehts Im November und Dezember findet in Katar die WM statt.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen für Fans vor Ort.

Es wird teuer, aber es gibt auch den Vorteil, dass die Spiele alle an einem Ort stattfinden.

Die Schweizer Nati trifft an der WM in Katar auf Brasilien, Kamerun und Serbien – attraktive Gegner, die für grosses Zuschauerinteresse sorgen könnten. In unserem Q&A beantworten wir die wichtigsten Fragen für Fans an der WM.

Wie erhalte ich ein Ticket?

Bis zum 28. April läuft die zweite Verkaufsperiode für WM-Tickets auf der Fifa-Homepage fifa.com/tickets. Am Ende findet eine Zufallsauslosung statt. Ein Ticket ist trotz Anmeldung nicht garantiert. Wer Spiele der Nati schauen möchte, für den sieht es aber gut aus, wie Victor Tinari von Travelclub, dem offiziellen Reisebüro des Schweizer Fussballverbands, sagt: «Das Angebot ist gross genug, um die Anfrage zu decken. Für uns Schweizer reicht es, für andere Nationen vielleicht nicht.»

Wo gibt es Hotels?

Wenn man auf die von Katar offiziell veröffentlichte Webseite und gängigen Reiseportale schaut, findet man aktuell keine Verfügbarkeiten. Appartements und auch Plätze in einem Kreuzfahrtschiff gibt es noch zu mieten – allerdings zu ganz teuren Preisen. Für Tinari kein Wunder, da nur an einem offiziellen Ort gespielt wird: «Es reicht nicht, alle unterzubringen, Teams, Sponsoren, Medien, Fans. Das ist ein grosser logistischer Nachteil.» Bei Travelclub hat man sich Kontingente auf einem Kreuzfahrtschiff gesichert, das am Hafen ankert.

Die Verantwortlichen in Katar bestreiten den Mangel auf Anfrage von 20 Minuten. Es heisst: «Es gibt keine Bedenken hinsichtlich eines Mangels an Unterkünften.» Derzeit laufen noch Bauarbeiten, um weitere Schlafplätze zu organisieren. Während der WM-Tage sieben und acht rechnet man mit einer Spitzenbelegung von 126’000 Zimmern. Obschon man davon ausgeht, dass viele Touristen und Touristinnen auch in den Nachbarländern übernachten werden, sind «unsere Unterkunftskapazitäten so ausgelegt, dass sie die Nachfrage aller Fans mit Eintrittskarte, die ein Zimmer buchen möchten, decken können», so die Verantwortlichen.



Die MSC Poesia wird im Hafen ankern. imago images / ZUMA Press

Wie teuer sind die Flüge?

Aus Zürich und Genf gibt es während der WM täglich Flüge nach Doha. Trotzdem: Billig wird es definitiv nicht. Bei Spielen mit Schweizer Beteiligung kann es gut und gerne hin und zurück rund 2000 Franken kosten.

Was ist die Hayya Card ?

Auf Wunsch der katarischen Behörden müssen alle einheimischen und internationalen Fans, die WM-Spiele besuchen, eine Hayya Card beantragen. Alle internationalen Fans müssen ausserdem ihre Unterkunft buchen, um in den Staat Katar einzureisen und Zugang zu den Stadien zu erhalten. Zudem profitiert man mit der Hayya Card etwa von kostenlosem ÖV in Doha.

Gibt es auch Vorteile der WM an einem Ort?