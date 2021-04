Die Leiche des 30-jährigen Rumänen lag im Pausenraum – das teilte die Kantonspolizei Zürich im September 2018 mit. Was im Industriegebiet in Samstagern vorgefallen war, blieb unklar. Die Anklageschrift enthüllt nun brutale Details zum Tatablauf. Demnach soll der Täter sein Opfer in der Nacht in seinem Zimmer aufgesucht und getötet haben. Ein 33-jähriger Rumäne muss sich am Dienstag wegen Mord vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten.