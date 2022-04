Basel – Elektroroller-Akku geriet in Brand, während 15-Jähriger schlief

Am Dienstag in der Früh kam es in Basel zu einem Brand in einem Jugendzimmer.

Am Dienstag, um 04.30 Uhr, kam es am Herrengrabenweg in Basel in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brandfall, so die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung. Die Rettungsdienste wurden wegen starken Rauchgeruchs in einer Wohnung verständigt. Die Berufsfeuerwehr lokalisierte daraufhin den Brandherd: Eine zum Laden in der Steckdose angebrachte Batterie eines Elektrorollers.