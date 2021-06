Lebensgefahr bei Überhitzung - Schlafendes Kind im heissen Auto – User auf Facebook besorgt

Eine Frau hat am Dienstag ein Kind in einem parkenden Auto entdeckt. «Ich war da bis die Mutter kam und beobachtete das Kleinkind. Schlimm, das waren insgesamt zirka zehn Minuten», berichtet sie auf Facebook. Dem Kind gehe es zum Glück gut. Die Mutter hat ihr schlafendes Kleinkind bei 20 Grad Aussentemperatur im, in der Sonne geparkten Auto zurückgelassen. «Wie dumm muss man sein», «ein Baby gehört nicht alleine ins Auto», sind nur einige empörte Kommentare.