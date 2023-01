Sleepiz im Test: Dieses Schlaflabor kommt per Post

Wieso Schlaf messen?

Verschlüsselte Übertragung

Optional zum Sleepiz-Würfel kann mit einem Sensor am Finger zusätzlich die Blutsauerstoffsättigung gemessen werden. Die Überwachung wird über drei Nächte hinweg durchgeführt. Jeweils am Morgen werden die Daten per Mobilfunk hochgeladen. «Das Gerät sendet die Datenpakete verschlüsselt über das https-Protokoll mit MD5-Verschlüsselungsmechanismus an die Sleepiz-Cloud», so Sleepiz-Mitgründer Max Sieghold. Die Server stehen in Irland und in Paris.