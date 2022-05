Opfer mit Gratis-Unterkunft geködert : Schlafplatz gegen Sex – Brite (53) zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt

Ein Mann, der jungen Frauen gegen sexuelle Gefälligkeiten eine Gratis-Unterkunft anbot, ist als erster Brite unter einem neuen Gesetz zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Seine «Mieterinnen» mussten auch stets im Bikini herumlaufen und sich fesseln lassen.

1 / 3 Christopher C. bot jungen Frauen ein Gratis-Zimmer an, falls sie ihm sexuell zu Willen seien. Screenshot ITV/ The Kyle Files Bei einem Treffen mit einer «Interessentin» – in Tat und Wahrheit einer Journalistin – wurde er von Jeremy Kyle und seiner Crew gefilmt … Screenshot ITV/ The Kyle Files … und zur Rede gestellt. Dennoch liess er nicht von seinem Tun ab. Screenshot ITV/ The Kyle Files

Darum gehts Ein 53-jähriger Mann ist als erster Brite unter einem neuen «Sex gegen Miete»-Gesetz verurteilt worden.

Christopher C. hatte in Internet-Inseraten jungen Frauen ab 16 Jahren Obdach gegen sexuelle Dienstleistungen angeboten.

Nach einer Undercover-Reportage des Senders ITV flog er auf. Nun wurde er verurteilt.

Erstmals ist in Grossbritannien ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er einen Schlafplatz gegen Sex vermietet hatte. Der 53-Jährige Christopher C. muss für zwölf Monate ins Gefängnis, wie ein Gericht in der südenglischen Stadt Guildford am Dienstag entschied.

Der Verurteilte hatte im Internet «Mädchen in Not» ab 16 Jahren eine Gratis-Unterkunft angeboten: Im Gegenzug sollten sie «kochen, putzen, Wäsche waschen und vielleicht mehr». Der Mann sagte ihnen, sie müssten im Haus jeweils einen Bikini tragen und ihm sexuell zu Diensten sein. Unter anderem verlangte er von ihnen Bondage- und Sado-Maso-Praktiken, wie die «Daily Mail» berichtet. Drei junge Frauen, darunter eine Obdachlose, akzeptierten dies zwischen Mai und November 2018. Was C. allerdings nicht wusste: Zwei der Frauen waren Journalistinnen, die zum Schein auf das Angebot eingegangen waren.

Journalisten-Team stellt Christopher C. zur Rede

Selbst als ihn ITV-Journalist Jeremy Kyle nach einer heimlich gefilmten Undercover-Aktion damit konfrontierte, machte der Mann weiter. Erst als die Polizei im Fall zu ermitteln begann, kam dank der Sichtung von C.s Handy das dritte Opfer zum Vorschein. Dabei handelte es sich um eine Obdachlose, die gelegentlich als Sexworkerin tätig war. Ihr schrieb C., sie müsse in seinem Bett schlafen, nackt für ihn Modell stehen und sich auch auspeitschen und fesseln lassen, um bei ihm wohnen zu dürfen. Später gab die Frau an, es sei auch zu Sex gekommen.

Richter Robert Fraser sagte, der 53-Jährige habe Frauen ausgenutzt, die keine andere Wahl gehabt hätten. Der Mann habe sehr bewusst auf schutzlose Frauen abgezielt. Selbst als Investigativreporter ihm auf die Schliche kamen, hielt er die Anzeige im Internet aufrecht.