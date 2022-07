Deutschland : Schlafwandlerin (18) stürzt aus dem 5. Stock und verletzt sich schwer

Sie stürzte aus dem fünften Stockwerk eines Wohnhauses in Neubrandenburg in die Tiefe.

Eine Schlafwandlerin ist in Neubrandenburg im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern aus dem fünften Stock eines Wohnhauses gestürzt. Die 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag berichtete. Das Unglück geschah in der Nacht auf Montag gegen zwei Uhr.