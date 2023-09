Kinderpornografie: Deutscher im Kanton Aargau verhaftet

Ein 47-jähriger Deutscher wird beschuldigt, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Der Tatverdächtige habe sich zudem in Freizeitparks in der Schweiz aufgehalten, um dort spielende Kinder heimlich zu fotografieren.

Der Mann soll auch in Schweizer Freizeitparks spielende Kinder gefilmt haben.

Nebst einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren beantragt die Staatsanwaltschaft auch ein Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Minderjährigen sowie einen Landesverweis von zehn Jahren.

Dem Kompetenzzentrum Cybercrime der Aargauer Staatsanwaltschaft gelang unlängst ein Schlag gegen das international organisierte Verbreiten von Kinderpornografie im Internet. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau sowie diversen in- und ausländischen Behörden konnte der Betreiber einer Kinderpornografie-Tauschbörse im Darknet ermittelt und festgenommen werden.



Nebst dem Verbreiten und Zugänglichmachen von Kinderpornografie werden dem Beschuldigten diverse Delikte im Zusammenhang mit illegaler Pornografie vorgeworfen. Mit der Übergabe der Anklageschrift an das Bezirksgericht Bremgarten fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für die Taten.

Verhaftung wurde minutiös vorbereitet

Ein Hinweis der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) auf die mutmasslichen Machenschaften eines heute 47-jährigen Deutschen im Darknet im Bereich der Kinderpornografie habe zu aufwändigen digitalen Ermittlungen der Schweizer Strafverfolgungsbehörden geführt.



Durch die engmaschige Zusammenarbeit des Kompetenzzentrums Cybercrime von der Kantonalen Staatsanwaltschaft und dem Dienst IT-Forensik und Cybercrime der Kantonspolizei Aargau erhärteten sich die Verdachtsmomente gegen den Verdächtigen schnell, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Mittwoch mitteilt. Dessen Verhaftung sei minutiös vorbereitet worden, «sodass im Frühling 2023 der Zugriff und die Hausdurchsuchung an seinem Wohnort im Bezirk Bremgarten durchgeführt werden konnten».

1’400'000 kinderpornografische Dateien gefunden

Das wahre Ausmass der Aktivitäten des Mannes habe sich erst nach Analyse der sichergestellten umfangreichen IT-Infrastruktur gezeigt. Der Beschuldigte hatte sich demnach seit 2019 im Darknet mehrere Foren zum Austausch von Kinderpornografie betrieben. Mitglieder aus diversen Nationen hätten dort Tausende von Bildern und Videos mit strafbarem Inhalt ausgetauscht.



Der Tatverdächtige hatte sich zudem in Freizeitparks in der Schweiz und in Deutschland aufgehalten, um dort spielende Kinder heimlich zu fotografieren und diese Fotos anschliessend gegen Kinderpornografie zu tauschen. Insgesamt wurden auf den Geräten des Tatverdächtigen über 1’400'000 kinderpornografische Dateien gefunden. Ausserdem konnte erhoben werden, dass er eine Vielzahl dieser Dateien nebst dem Tauschen innerhalb der Foren auch direkt an Dritte geleitet hatte.



Freiheitsstrafe von 6 Jahren beantragt

Nebst der Verhaftung in der Schweiz haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei wiederum zu Hinweisen dreier weiterer mutmasslicher Beschuldigter im umliegenden Ausland geführt, die an die zuständigen Stellen weitergegeben wurden. Nach Abschluss der Untersuchungen wird dem hiesigen Be-schuldigten sowohl das Zugänglichmachen und Verbreiten von kinderpornografischem Material, wie auch das Herstellen von eigenem Material durch Aufnahmen an öffentlichen Plätzen und der Konsum und Besitz der Dateien vorgeworfen.



Nebst einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren beantragt die Staatsanwaltschaft auch ein Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Minderjährigen sowie einen Landesverweis von zehn Jahren. Die sich bei der Verhaftung noch im Betrieb befindlichen Foren wurden durch die Behörden vom Netz genommen und der Beschuldigte in Untersuchungshaft versetzt. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.