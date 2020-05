Millionen konfisziert

Schlag gegen Mafia-Clan nahe Rom

Die italienische Polizei hat im Küstenort Ostia nahe Rom Vermögen eines dort herrschenden Mafia-Clans in Millionenhöhe beschlagnahmt.

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach in einem Tweet von einem «schweren Schlag für den Spada-Clan». Sie dankte zugleich der Finanzpolizei und den Richtern, die das Vorgehen gegen den Clan genehmigt hatten.

Die Spada-Familie betrieb in Ostia, einem Stadtbezirk von Rom, unter anderem Bäckereien, Tankstellen, Fitnessstudios, Tanzschulen und Spielhöllen - sie alle wurden beschlagnahmt. Die berüchtigte Spada-Familie habe ihr Firmenimperium mit Gewinnen aus Erpressung, Drogenhandel und Kredithai-Geschäften aufgebaut, teilt die Polizei weiter mit.

