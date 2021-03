Moderner Rassismus? : Schlagabtausch über Wahlbeschränkungen in Georgia

Eine Wahlrechtsreform im US-Bundesstaat Georgia dürfte es vor allem für Schwarze schwieriger machen, wählen zu gehen. Auf Bundesebene planen Joe Bidens Demokraten eine eigene Reform – die Republikaner laufen dagegen Sturm.

Die Einschränkung des Wahlrechts im US-Staat Georgia hat zu einem erbitterten Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern im ganzen Land geführt. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die umstrittene Reform, die unter anderem die Briefwahl und die Registrierung für die Wahl erschwert, als Rassismus des 21. Jahrhunderts. Das US-Justizministerium werde diese «Grausamkeit» prüfen. Der republikanische Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, der das Gesetz am Donnerstag unterzeichnet hatte, warf Biden vor, die Heiligkeit der Wahlurne zu zerstören, indem er sich von Washington aus in die Angelegenheiten seines Staates einmische.

Gerade in Georgia hatte eine Rekordwahlbeteiligung und die demografische Veränderung in den Metropolen zu den Triumphen der Demokraten bei der Wahl ums Weisse Haus und den Stichwahlen um die beiden Mandate des Südstaats im Senat in Washington beigetragen. Zuvor war Georgia traditionell fest in republikanischer Hand.