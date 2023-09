Albert Rösti: Er hat Helene Fischer getroffen

Albert Rösti liebt Schlagermusik

Erst kürzlich war Rösti zu Gast in der SRF-Sendung «10 vor 10», wo er über den Ausbau der Schweizer Autobahnen sprach. Gegen Ende des TV-Interviews wollte die Journalistin wissen, was er denn in Stausituationen mache: «Fluchen? Singen?» Der Bundesrat entgegnete: «Dann höre ich Musik und singe hin und wieder laut mit, also wenn niemand sonst mithört. Diese Gelegenheit habe ich nicht so oft. Ich höre gerne Schlager.» Weiter outete er sich als treuer Helene-Fischer-Hörer: «Helene Fischer ... Ja, ich gehe am Samstag an ihr Konzert», kündigte er an.