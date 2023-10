Schlagerstar Beatrice Egli verrät ihre Macken im Urlaub

Beatrice Egli gibt selten Einblick in ihr Privatleben – doch nun erzählt sie in einem Interview von ihren Macken als Touristin.

Wer in den Ferien gern schon am Morgen früh auf Entdeckungstour geht, sollte besser nicht mit Beatrice Egli (35) verreisen. Der Schlagersuperstar verrät in einem Interview, dass er in den Ferien konsequent ausschläft. Früh aufzustehen, um Strandliegen zu reservieren, komme für sie nicht infrage. «Dann ist der Urlaub ja vorbei!», sagt sie dem Südwestfunk.