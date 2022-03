Taylor Hawkins : Schlagzeuger der Foo Fighters stirbt im Alter von 50 Jahren

Die amerikanische Rockband Foo Fighters verliert ihren Drummer. Wie die Band, die sich gerade auf Südamerika-Tour befindet, auf Twitter schreibt, ist Taylor Hawkins verstorben. Er soll tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden sein.

Getty Images for NARAS

Getty Images for iHeartMedia

​Taylor Hawkins von den Foo Fighters in Aktion: Der Drummer ist im Alter von 50 Jahren gestorben.

Der Schlagzeuger der Foo Fighters soll tot in einem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt aufgefunden worden sein.

Der Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist tot. «Die Familie der Foo Fighters ist durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört», teilte die Rockband in der Nacht zum Samstag bei Twitter mit. Hawkins war 50 Jahre alt.

«Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben», schrieb die Band weiter. Die Foo Fighters sprachen seiner Frau, seinen Kindern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus und baten darum, ihre Privatsphäre in dieser «unglaublich schweren Zeit» zu respektieren.

Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin «Semana» am Freitag (Ortszeit) online. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten.