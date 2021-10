Schweizer im Pech – Schlamm-Drama und reihenweise Stürze bei Klassiker Paris-Roubaix

Die Hölle des Nordens – selten wurde der Rad-Klassiker Paris-Roubaix seinem Spitznamen so gerecht wie an diesem Sonntag. Aufgrund starker Regenfälle an den Tagen zuvor mutierte das 257,7 Kilometer lange Rennen zur Schlammschlacht, die für zahlreiche Fahrer böse endete. Zeitfahr-Europameister Stefan Küng stürzte gleich dreimal. Doch der Schweizer war bei weitem nicht der einzige Top-Crack, der mehrfach zu Boden ging.