Gary Lineker: Schlammschlacht um Nazi-Vergleich

Britisches Asylgesetz : Schlammschlacht um Nazi-Vergleich von Fussball-Legende Gary Lineker

Wegen einer Anspielung an das Deutschland der 1930er-Jahre wurde Kommentator Gary Lineker vom TV-Sender BBC zurückgepfiffen. Dies lässt der ehemalige Kicker nicht auf sich sitzen.

1 / 3 Auseinandersetzung: Gary Lineker und sein Arbeitgeber BBC. IMAGO/Action Plus Der ehemalige englische Nationalspieler äusserste sich kritisch zum neuen Asylgesetz der konservativen kritischen Regierung. IMAGO/Shutterstock Kein anderer Kommentator bei BBC verdient so viel wie Lineker. IMAGO/PA Images

Darum gehts Die konservative britische Regierung hat ein neues Asylgesetz verabschiedet.

Dies stiess der gewohnt provokativen Fussball-Legende Gary Lineker sauer auf.

Für einen Tweet, in dem er die Politik mit Nati-Deutschland verglich, wird er nun gerügt.

Wegen eines Vergleichs der britischen Flüchtlingspolitik mit Nazi-Deutschland hat die BBC ihren Fussball-Moderator Gary Lineker gerügt. Der ehemalige englische Nationalspieler werde «an seine Verantwortung erinnert» werden, teilte der öffentlich-rechtliche Sender in der Nacht zum Mittwoch mit. Der konservative Abgeordnete Craig Mackinlay (56) sagte der Zeitung «Telegraph», Linekers Kommentar sei «faul, schlecht durchdacht und schändlich». Die BBC müsse den 62-Jährigen entlassen.

Lineker hatte am Dienstag in einem Tweet das neue Asylgesetz der konservativen britischen Regierung als «mehr als schrecklich» bezeichnet. Innenministerin Suella Baverman (42) hatte in einem Video, das Lineker teilte, klare Worte gewählt: «Genug ist genug, wir müssen die Boote stoppen.»

Auf Kritik, er sei «nicht ganz bei Trost» («out of order»), antwortete der 80-fache englische Nationalspieler: «Dies ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die am stärksten gefährdeten Menschen richtet, in einer Rhetorik, die der von Deutschland in den 1930er-Jahren nicht unähnlich ist, und ich soll nicht ganz bei Trost sein?»

Lineker stichelt weiter

Auch am Tag danach provozierte Lineker in gewohnter Manier weiter. Den Twitter-Morgen eröffnete er mit der ironischen Frage, ob denn irgendetwas los sei. «Es ist schön, zu sehen, dass die Verfechter der Meinungsfreiheit heute Morgen mit aller Macht fordern, dass diejenigen schweigen, mit denen sie nicht einverstanden sind», stichelte er dann im nächsten Tweet.

Offenbar erhält der vierfache Familienvater in seinem virtuellen Kampf viel Zuspruch. Er hätte noch nie so viel Liebe und Unterstützung erfahren wie an diesem Morgen. «Ich werde weiterhin versuchen, für die armen Seelen zu sprechen, die keine Stimme haben», so Lineker.

BBC sei Neutralität verschrieben

Die britische Regierung will Migranten, die ohne offizielle Erlaubnis einreisen, zunächst in Unterkünften festhalten und dann nach Ruanda oder in andere Staaten ausweisen. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Die Pläne könnten gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen. Braverman hatte mit Blick auf die steigende Zahl von Menschen, die über den Ärmelkanal ins Land kommen, unter anderem von einer «Invasion» gesprochen.

Die BBC hat sich einer klaren Neutralität verschrieben. Lineker, der bei Twitter etwa 8,6 Millionen Follower hat, hat die konservative Regierung wiederholt kritisiert. Der Ex-Stürmer gilt mit einem Grundgehalt von rund 1,35 Millionen Franken als bestbezahlter BBC-Moderator.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.