Supermarkt Sydney : Schlange versteckt sich neben Güggeligewürz

Eine drei Meter lange Schlange hatte sich zwischen den Gewürzdöschen in einem australischen Supermarkt versteckt. Wie die Schlange dahin gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

Sie liess das Tier in einem nahen Wald wieder frei.

In einem Supermarkt bekam Helaina Alati plötzlich Gesellschaft von einer Schlange.

Eine Einkäuferin ist in einem Supermarkt in einem Vorort von Sydney beinahe mit einer Schlange zusammengestossen. Helaina Alati hatte nach eigenen Angaben bei Woolworths nach einem Gewürz für ihr Hühnchengericht gesucht, als 20 Zentimeter vor ihr eine Diamantpython auftauchte. «Ich habe mich irgendwie nach rechts umgedreht und sie steckte ihren Kopf heraus», sagte Alati am Mittwoch. Alati kam mit der Begegnung relativ gut zurecht, weil sie eine ausgebildete Schlangenfängerin ist.