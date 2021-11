Hoden und Penis drohen abzusterben – Schlangenbiss kostet Mann beinahe seine Genitalien

Ob sich der Niederländer, dessen Erfahrungen in Südafrika in einem medizinischen Fachbericht landeten, auf einer Safari befand, ist unbekannt.

Die Ferien in Südafrika werden einem 47-jährigen Mann aus den Niederlanden wohl immer im Gedächtnis bleiben. Denn was entspannt begonnen hatte, drohte auf einen Schlag zur Katastrophe zu werden: Beim Toilettengang in einem Naturschutzgebiet schnellte ihm aus dem WC eine Schlange entgegen, die ihm in die Genitalien biss. Sie wurde als Gebänderte Kobra (Naja annulifera) identifiziert, die zur Familie der Giftnattern zählt (siehe Box).

Obwohl sofort Hilfe gerufen wurde, dauerte es drei Stunden bis er mit einem Helikopter zur nächstgelegenen Spezialklinik geflogen wurde. Während dieser Zeit verspürte er ein brennendes Gefühl in den Genitalien und einen Schmerz, der durch die Leiste bis in die Flanke, die obere Brust und den Bauch aufstieg, heisst es in dem in den «Urology Case Reports» veröffentlichten Fallbericht. Der 47-Jährige habe sich auch erbrochen, aber keine neurologischen Symptome gehabt, was ein grosses Glück ist, da das Gift der Schlange als neurotoxisch bekannt ist und das Nervensystem schädigt.