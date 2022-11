Boris Becker verliert vor Gericht gegen Oliver Pocher

Deutschland : Schlappe für Boris Becker – er verliert vor Gericht gegen Oliver Pocher

Der frühere Tennisprofi Boris Becker (54) ist durch einen satirischen Fernsehbeitrag von Komiker Oliver Pocher (44) nicht in seiner Ehre und seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden. Das Landgericht im baden-württembergischen Offenburg wies eine entsprechende Klage Beckers am Dienstag nach Angaben einer Sprecherin ab.

Um den Betrag dennoch unbemerkt bei Becker abgeben zu können, erschuf der Comedian daraufhin einen Fantasie-Modepreis mit einer Preistrophäe, in der das gesammelte Bargeld versteckt war. Becker nahm den Preis an, was schliesslich in Pochers Sendung «Pocher – gefährlich ehrlich!» gezeigt wurde.