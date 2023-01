Delfine fischen mit Menschen – und sind erfolgreicher

Brasilien : Hier fischen Delfine und Menschen im Team

Wissenschaftler haben neue Einblicke in das Jagdverhalten von Delfinen und Menschen in Brasilien gewonnen: Die Meeressäuger an der südbrasilianischen Küste ändern ihr Verhalten, um mit menschlichen Fischern bei der Fischjagd zusammenzuarbeiten, wie das an einer entsprechenden Studie beteiligte Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz am Montag mitteilte. Dabei profitieren nicht nur Menschen, sondern auch die Delfine von der gemeinsamen Jagd.