Jobsuche nach Studium: Geht es auch ohne Praktikum?

Büffeln, Prüfungen ablegen – und dann rein in die Berufswelt! So sieht der Plan vieler Studierenden in der Schweiz aus. Doch so einfach ist es nicht, wie zwei Studenten zu 20 Minuten sagen: Auch ein Masterabschluss garantiert keine einfache Stellensuche, und ohne Praktikum geht es meist nicht.