Reinach BL: Schlecht maskierter Räuber nach wenigen Tagen aufgeflogen

Ein nerdig aussehender junger Mann überfiel mit einem Messer bewaffnet am 14. Mai einen Tankstellenshop in Reinach. Aufgrund dieses Fahndungsbilds konnte er inzwischen verhaftet werden.

Das Foto, mit dem die Baselbieter Polizei nach Räuber fahndete, der am 14. Mai einen BP-Tankstellenshop in Reinach überfallen hatte, hatte offenbar hohen Wiedererkennungswert. «Nach der Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung gingen innert kürzester Zeit diverse konkrete Hinweise zur Täterschaft bei der Polizei Basel-Landschaft ein», schreibt diese in einer Mitteilung vom Dienstag, in der sie die Festnahme des Verdächtigen vermeldet. Der junge Mann war nur bescheiden maskiert. Unter dem Baseballcap und seiner Brille trug er eine Hygienemaske. Noch vor einem halben Jahr wäre dies gar nicht als Maskierung aufgefallen.