Roland Mägerle: SRF-Sport-Chef kritisiert Eishockey-Quoten

In der vergangenen Saison hat SRF zum ersten Mal in der Geschichte der National League kein Spiel live übertragen.

Erstmals endete am Donnerstag eine National-League-Saison, ohne dass SRF auch nur ein einziges Eishockey-Livespiel übertragen hat. Der Grund: Im März 2022 hatte sich «CH Media» die Free-TV-Rechte für die kommenden fünf Jahre gesichert. In einem SRF-internen Interview zieht Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, nach dem ersten Jahr ohne Live-Übertragung eine Zwischenbilanz – und teilt dabei ordentlich gegen die Konkurrenz aus.

Dabei bezieht sich der SRF-Sport-Chef vor allem auf die Einschaltquoten. «Wenn wir das Rating der Saison 2021/22 bei SRF mit dem Rating der Deutschschweizer Free-TV-Sender der Saison 2022/23 vergleichen, zeigt sich ein klares Bild», so Mägerle. Während in der vorletzten Saison bei einem durchschnittlichen Playoff-Spiel auf SRF noch rund 184’000 Zuschauende eingeschaltet hätten, seien es in der vergangenen Saison bei TV24 und 3+ nur noch rund 77’000 gewesen.