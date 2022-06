Superstar Cristiano Ronaldo fehlt gegen die Nati in der Nations League

«Macht keinen Sinn» : Schlechte Nachricht – Superstar Cristiano Ronaldo fehlt gegen die Nati

Neben CR7 treten zwei weitere Portugiesen in Genf nicht gegen die Schweiz an. Das bestätigt der portugiesische Trainer vor dem Spiel in der Nations League am Sonntag.

Cristiano Ronaldo fährt nicht mit der portugiesischen Nationalmannschaft nach Genf und fehlt somit im Spiel gegen die Schweiz vom Sonntag (ab 20.45 Uhr live bei uns im Ticker). «Körperliche Probleme sind es nicht, es ist normales Management. Es würde keinen Sinn machen, mit 26 Spielern in die Schweiz zu reisen, wenn nur 23 auf der Bank sitzen können», wird Nationaltrainer Fernando Santos bei record.pt zitiert.

Neben Ronaldo fehlen auch Dortmund-Profi Raphaël Guerreiro und João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) im portugiesischen Aufgebot. Im Spiel in Lissabon vor einer Woche hatte der 37-jährige Ronaldo beim deutlichen 4:0-Sieg gegen das Team von Murat Yakin zwei Treffer erzielt. Diese Leistung sorgte dafür, dass seine Mutter Tränen in den Augen hatte.



Joker-Rolle sorgt für Wirbel

Beim Auftakt in die Nations League in diesem Sommer gegen Spanien war Ronaldo bereits nur Einwechselspieler. Die Aufruhr danach war riesig. Die Sportzeitung «A Bola» startete kurz nach dem 1:1 sogar eine Umfrage, ob es richtig gewesen sei, dass der 37-jährige Superstar zunächst nur auf der Bank gesessen hat. Der Tenor: Über 60 Prozent der Portugiesinnen und Portugiesen, die abgestimmt haben, meinten, es sei die richtige Entscheidung von Nationaltrainer Fernando Santos gewesen.

