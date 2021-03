Selbstbewusst, talentiert, erfolgreich und musikalisch schwer in eine Schublade zu stecken – das ist Ta'Shan. Instagram/Tashan_Music

Musikerin Ta’Shan im Tischgespräch : «Schlechte Tischmanieren sind ein Abturner»

Als «SRF Best Talent» schaffte Musikerin Ta’Shan den Durchbruch. Nun ist sie in «Sing meinen Song» zu sehen und zu hören. Uns erzählt sie, was sie am liebsten beim Lieferdienst bestellt und was ihr bei einem Date wichtig ist.