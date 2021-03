Im Slalom von Are am Freitag startete Meillard mit einem Riesenfehler.

Mélanie Meillard wurde in Are positiv auf Covid-19 getestet. Die 22-Jährige verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich seit Freitagabend in Isolation. Alle anderen Mitglieder des Schweizer Teams beim Weltcup in Schweden wurden negativ getestet. Somit können Wendy Holdener, Michelle Gisin und Camille Rast am Samstag zum zweiten Slalom im schwedischen Are antreten.