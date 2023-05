Schlechtes Gewissen – jeder fünfte Schweizer verheimlicht Luxus

Es muss nicht gleich eine Hochzeit wie in diesem Video sein – auch beim Wellness oder beim Kauf eines Handys kriegen viele Schweizer und Schweizerinnen ein schlechtes Gewissen, weil sie es sich eigentlich gar nicht leisten können.

Auch an der jüngeren Generation nagt das schlechte Gewissen: Sie denkt, Verzicht werde gesellschaftlich von ihr erwartet.

Fast jede dritte Person in der Schweiz hat laut Parship ein schlechtes Gewissen, wenn sie Luxus konsumiert, der finanziell eigentlich gar nicht drinliegt.

Die Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise bereiten den Menschen in der Schweiz Sorgen. Vor allem die Situation in der Ukraine, die laut Parship 52 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen beschäftigt. Die Teuerung sorgt bei 34 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen für Stirnrunzeln.