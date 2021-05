Leere Terrassen - Schlechtes Wetter zwingt Beizer zu Foodwaste

Grund: Die Wetterabhängigkeit. «Gerade Frischwaren wie Gemüse und Salat mussten wir in der Schlechtwetterperiode wegschmeissen. Nun essen wir als Familie alles selber bis am Samstag, wenn es hoffentlich schönes Wetter gibt.»

Auch Heinz Reichenbach, Wirt des Restaurants Ebel in Inwil bei Baar, sagt, er habe sich in den letzten beiden Wochen oft gezwungen gesehen, noch gute Lebensmittel wegzuwerfen.«Gerade Frischwaren wie Gemüse und Salat mussten wir in der Schlechtwetterperiode wegschmeissen. Nun essen wir als Familie alles selber bis am Samstag, wenn es hoffentlich schönes Wetter gibt.»