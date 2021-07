Touri-Tour mit Influencerin - Schlendert hier Pietro Lombardi mit seinem neuen Date durch Wien?

In einer neuen Instagram-Fragerunde wird sie von ihren Followerinnen und Followern über Pietro ausgequetscht. «Läuft da was zwischen dir und Pietro Lombardi?» Ihre Antwort: «Nein, wir sind nicht zusammen.»

Pietro Lombardi (29) wurde am Wochenende in Wien mit einer brünetten Frau gesichtet.

Am Freitagabend spazierte Sänger Pietro Lombardi gemütlich über den Wiener Stephansplatz – an seiner Seite eine brünette Frau, bei der es sich definitiv nicht um On-/Off-Freundin Laura Maria handelte. Die weilt nämlich gerade in Deutschland. Ein Leserreporter schickte die Videos und Bilder an die österreichische Zeitung «Heute.at»